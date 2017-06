Ti og et halvt års fengsel for drapet på Egil Tostrup Bråten

En medtiltalt mann er dømt til fengsel i tre år for forsøk på grovt ran, melder NRK.

Retten mener det foreligger en rekke skjerpende omstendigheter ved drapet. Det vises til at det har tatt ekstraordinær lang tid å oppklare forbrytelsen.

–Avdødes foreldre har over år måttet leve med at drapet på sønnen sto uoppklart. Dette har utvilsomt vært en betydelig tilleggsbelastning for dem. Den store medieoppmerksomheten antas også å ha vært en belastning, står det i dommen.

33-åringen er dessuten dømt til å betale 240.000 kroner i oppreisning til hver av foreldrene til Egil Tostrup Bråten.

DNA-spor

Drapet på Egil Tostrup Bråten i 2002 var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge, men i fjor førte nye analyser av DNA-spor til et gjennombrudd i den da 14 år gamle saken. DNA-sporet ble funnet på en knivslire på åstedet hvor 23 år gamle Bråten ble drept med et knivstikk i brystet.

24. november i fjor ble en 33 år gammel småbarnsfar pågrepet. Som følge av hans forklaring ble en 30-åring pågrepet dagen etter. De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da Bråten drept på vei hjem til sin bolig i Nordahl Bruns gate i Oslo sentrum.

Ran

33-åringen ble tiltalt for forsettlig drap, mens 30-åringen var tiltalt for å skjule en annen forbrytelse og grovt ran med døden til følge. Begge ble dømt i samsvar med tiltalen.

Mens 30-åringen har forklart at planen var å rane Bråten, hevder 33-åringen de to slett ikke var ute etter å rane noen, men skulle stjele en bil. Slåsskampen med Bråten oppsto da kameraten spurte om å få låne telefonen, forklarte han i retten.