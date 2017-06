Norsk politi sender Hellerud-etterforskere utenlands

– Vi har i dag sendt etterforskere til et av landene og har planer om å sende etterforskere til et ytterligere land. Målet er å gjennomføre avhør av siktede og eventuelle vitner, samt gjøre kriminaltekniske undersøkelser, sier politiadvokat Sturla Henriksbø til NTB.

Han opplyser om at prosessen med å begjære de to siktede i saken utlevert til Norge er i gang.

Mandag opplyste norsk politi at to menn er pågrepet i utlandet og siktet for drap eller medvirkning til drap på en 54 år gammel mann på Hellerud i Oslo 15. juni i år. Mennene ble pågrepet i to ulike land.

– De er begge utenlandske borgere, og har ikke noen formell eller langvarig tilknytning til Norge, sier Henriksbø.

Hva slags tilknytning de to har til offeret vil ikke politiet si noe om på nåværende tidspunkt, men politiadvokaten sier 54-åringen ikke fremstår som noe tilfeldig offer. Den drepte 54-åringen har bakgrunn fra Tyrkia, men er norsk statsborger.

– Dette er noe av det vi ønsker å snakke med de siktede om. Vi vil parallelt fortsette arbeidet med vitneavhør og tekniske og taktiske undersøkelser i Norge. Vi har satt mye ressurser på saken, sier Henriksbø.

