Mahad Mahamud vil likevel ikke reise fra Norge

Mahamud sier til Klassekampen at han velger å bli i Norge.

– Jeg reiser ikke før jeg får innfridd kravene mine, sier han.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier. Derfor søkte Mahamud om assistert frivillig retur til Somalia, noe UDI sa ja til. I søknaden om assistert retur framsatte Mahamud krav om å få med seg pensjonspoengene han har tjent opp i Norge, og at innreiseforbudet til Schengen blir opphevet. Det sier norske myndigheter nei til. Dermed blir Mahamud værende i Norge.

Fratatt statsborgerskap

Utlendingsnemnda og Oslo tingrett har konkludert med at Mahad A. Mahamud er fra Djibouti og løy da han søkte asyl og opplyste at han er fra Somalia. Dermed ble 30-åringen fratatt sitt norske statsborgerskap, og han har i praksis vært statsløs siden i fjor.

– Det er i henhold til våre regler at vi kan gi assistert retur til et land man ikke er borger av, så da synes vi det er en god løsning, opplyste Katinka Hartmann, leder for returenheten i UDI til TV 2 søndag.

Utvist

Mahamud er utvist fra Schengen med varig innreiseforbud. Det betyr at dersom han reiser til Somalia nå, vil han aldri kunne komme tilbake til Norge eller noe annet Schengen-land.

– Hvis han nå velger å dra, er saken avsluttet fra norske myndigheters side, sa Hartmann til TV 2.

Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.

