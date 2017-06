Fremgang i engelskkarakterene for tiendeklassingene

Utdanningsdirektoratet publiserte tirsdag foreløpig karakterstatistikk for eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

I engelsk var det i tillegg til høyere snitt også færre som fikk karakterene 1 og 2.

– Vi vet ikke sikkert hvorfor gjennomsnittet er høyere enn i fjor, men vi ser fra sensuren at mange elever har svart svært godt på oppgaven som ble gitt. Temaet for årets oppgave handler om hvordan vi kommuniserer online og offline. Det ser ut som at dette er noe mange elever klarte å skrive noe om, sier avdelingsdirektør Hedda Huse i Utdanningsdirektoratet.

Færre svake i matte

Det er generelt små endringer fra i fjor, bortsett fra når det gjelder engelskeksamen for tiendeklasse og programfag i matematikk for videregående. På denne matematikkeksamenen er snittkarakteren 0,4 karakterpoeng høyere enn i fjor.

– Vi vet ikke om denne endringen skyldes at årets elever presterer bedre enn fjorårets, eller om det er fordi eksamensoppgavene varierer noe fra år til år, sier Huse.

Også i eksamen i matematikk for tiendeklasse er det en fremgang. Andelen som fikk de svakeste karakterene, 1 og 2, har gått ned fra 29 til 23 prosent fra i fjor til i år.

Snittkarakteren i matematikk for tiende trinn er 3,4.

I norsk for grunnskolen er gjennomsnittskarakteren 3,6 i hovedmål og 3,2 i sidemål. Henholdsvis 14 og 22 prosent fikk karakteren 1 og 2 på disse prøvene.

Jenter bedre enn guttene

Jentene får gjennomsnittlig bedre karakterer enn guttene. Forskjellen er størst i norsk og minst i matematikk. Jentene får i snitt 0,6 karakterpoeng mer enn guttene i norsk hovedmål og 0,5 karakterpoeng mer i sidemål.

For videregående skole var det størst nedgang i snittkarakteren på eksamen i kjemi 2, fra 3,6 i fjor til 3,3 i år.

For alle resultatene understreker direktoratet at eksamensresultatene ikke er direkte sammenlignbare fra år til år fordi oppgavene er forskjellige.

Den foreløpige statistikken inneholder heller ikke resultat etter klagebehandling.

