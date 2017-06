Flere Norwegian-piloter har meldt seg til ekstrajobbing

Ifølge Dagens Næringsliv sendte selskapet mandag ut et tilbud om dobbel overtid til pilotene. Tilbudet skal være det samme som fagforeningene søndag takket nei til.

Piloter som vil jobbe på fridager, blir lovet dobbel overtidsbetaling, noe som tilsvarer fire ganger vanlig dagslønn. Ifølge avisen kan en kaptein da tjene mellom 18.000 og 24.000 kroner på en dag. En førsteoffiser kan tjene rundt 12.000 kroner på en dag.

– Det stemmer at vi gikk direkte ut til alle piloter i går ettermiddag og fikk umiddelbart god respons. Det viser at vi har et pilotkorps som er villig til å hjelpe med å få våre passasjerer fram, og det er vi svært glade for, sier administrerende direktør Bjørn Erik Barman-Jenssen i datterselskapet Norwegian Air Resources.

Tilbudet skal ha blitt sendt ut både til piloter i Norge og ved baser i andre europeiske land.

Både i helgen og mandag har Norwegian blitt nødt til å kansellere en rekke flygninger på grunn av pilotmangel. Så langt er det ikke meldt om store problemer tirsdag.

