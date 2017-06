Flat dag på Oslo Børs

Marine Harvest falt 2,2 prosent og Norwegian falt 3,1 prosent og ble med det dagens taper blant de mest omsatte. Norsk Hydro la på seg 2,2 prosent, og Subsea 7 økte med 2,1 prosent. Omsetningen tirsdag var på 2,9 milliarder kroner.

Dagens soleklare vinner og åttende mest omsatt var Golden Ocean Group som steg 5,4 prosent. Lenger ned på omsetningslisten stiger Aker BP med 3,2 prosent og Storebrand 2,2 prosent.

Bildet var mer blandet på de toneangivende børsene ute i Europa. DAX 30 i Frankfurt falt med 0,8 prosent, mens FTSE 100 i London falt med 0,2 prosent. CAC 40 i Paris falt med 0,7 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for 46,6 dollar fatet. Amerikansk lettolje ble solgt for 44,2 dollar fatet på spotmarkedet. Dette er en liten oppgang siden mandag.

(©NTB)