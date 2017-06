Barn kritisk skadd – mor og stefar i Namdal siktet for vold

Politiet ble varslet om saken klokka 3.02 natt til mandag. Meldingen gikk ut på at et barn var brakt inn til lege med alvorlige skader.

–Det var barnevernet som kontaktet politiet etter at legen som tok imot barnet slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold. Barnet ble sendt til St. Olavs hospital med kritiske, livstruende skader, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hege Marie Vikaune i Nord-Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Barnets mor og stefar er etter det politiet kjenner til opprinnelig fra Somalia og Etiopia. De er siktet for vold og sitter i varetekt.

–Kripos er koblet inn og bistår i etterforskningen. Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, opplyser Vikaune.

Det er gjennomført flere avhør. Politiet holder pressekonferanse om saken på politistasjonen i Namsos klokka 17.