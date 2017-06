53 prosent tror Norge vil rammes av terror

Dette er en økning fra februar, da 37 prosent sa de mente det var sannsynlig at Norge vil rammes av terror det neste året.

Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp sier til Klassekampen at han tror veksten skyldes terrorangrepene i andre europeiske land.

– Det handler om flere terrorangrep og at de kommer nærmere oss. Debatten om verdikonflikt blir mer synlig, og samtidig blir det mer polarisering mellom grupper i samfunnet, sier Ranstorp.

Undersøkelsen, som er gjennomført av byrået YouGov, viser også at 59 prosent av de spurte nordmennene mener også det er en fundamental konflikt mellom islam og verdiene i det norske samfunnet.

Selv om 53 prosent i Norge svarer de mener det er «veldig» eller «ganske» sannsynlig at det vil skje et terrorangrep de neste tolv måneden er tallene enda høyere i andre europeiske i land. I Tyskland, Frankrike og Storbritannia, der det har vært en rekke terrorangrep de siste årene, svarer henholdsvis 71, 81 og 74 prosent at de mener et terrorangrep er sannsynlig.

PST vurderte i vår et terrorangrep i Norge som «sannsynlig», etter at de tidligere i vinter vurderte det som «mulig» at Norge kan bli utsatt for terror i 2017.

