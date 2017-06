Trollpikken for tung for helikopter

Entreprenør Sverre Garpestad var på befaring ved turistattraksjonen i Eigersund mandag formiddag. Han har tidligere sagt at det skal være mulig å sette den avkappede steinen på plass igjen.

Etter befaringen er tonen mer avdempet.

– Det vil ikke være mulig å løfte den avkappede Trollpikken med helikopter, sier Garpestad til Stavanger Aftenblad. Både han og andre eksperter som var til stede på befaringen, er likevel optimister, og regner med at det likevel skal være mulig å finne en løsning, skriver avisen.

Kjetil Bentsen, som har tatt initiativet til en innsamlingsaksjon for å finansiere reparasjonen, nærmer seg også med stormskritt målet for innsamlingsaksjonen. Litt før klokka 14 mandag er 88 prosent av målet på 200.000 kroner nådd, ifølge innsamlingssiden startskudd.no.

Innsamlingen er nå oppe i 176.382 kroner.

Trollpikken ligger mellom Kjervall og Veshovda i Eigersund kommune i Rogaland. Stedet er 20–25 minutters gange fra vei.

Håpet har vært at den skal ha potensial til å bli en attraksjon på høyde med Preikestolen og Trolltunga, men lørdag morgen oppdaget turgåere at landemerket var knekt. Det er funnet borehull i steinen, og alt tyder på at det dreier seg om hærverk.

