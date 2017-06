To voldtektssiktede 15-åringer varetektsfengsles

15-åringene er varetektsfengslet i én uke med brev- og besøkskontroll. Fengslingsgrunnlaget er fare for bevisforspillelse, melder NRK.

Begge guttene er siktet etter straffelovens bestemmelse om voldtekt. Strafferammen er på mellom tre og 15 års fengsel. Politiet har ikke villet gå ut med hvor eller på hvilket tidspunkt overgrepet skjedde, skriver Nettavisen.

Voldtekten de to er siktet for, skal ha skjedd mot en jente i Oslo som har status som fornærmet. Jenta er under 18 år gammel. Guttene ble pågrepet natt til søndag.

Ingen av de to guttenes forsvarere vil kommentere saken overfor Nettavisen.

(©NTB)