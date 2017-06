To 15-åringer siktet for voldtekt i Oslo

– Jeg kan bekrefte at to 15-åringer er pågrepet og blir fremstilt for varetektsfengsling i ettermiddag, sier seksjonsleder ved Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd (SEAS) i Oslo politidistrikt, Kari-Janne Lid, til Nettavisen.

Begge guttene er siktet etter straffelovens bestemmelse om voldtekt.

Voldtekten de to er siktet for, skal ha skjedd mot en jente i Oslo som har status som fornærmet. Guttene ble pågrepet natt til søndag og politiet vil begjære dem fengslet på grunn av fare for bevisforspillelse.

Ingen av de to siktedes forsvarere vil kommentere saken overfor Nettavisen. Lid opplyser at politiet vil begjære lukkede dører under fengslingsmøtene.

