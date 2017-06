Rygget på kona – fikk 30 dager betinget

Etter en treningstime 23. august i fjor ved Ledaal i Stavanger skulle 81-åringen rygge ut mens kona sto bak bilen og dirigerte. Ifølge tiltaltes forklaring fikk han panikk da bilen rygget raskere enn ventet og han tråkket derfor på gassen i stedet for bremsen. Konen ble truffet av bilen og døde senere av skadene, skriver Stavanger Aftenblad.

– Retten er ikke i tvil om at tiltaltes erkjennelse av at han ved uaktsom kjøring har forvoldt ektefellens død, og den etterfølgende straffesaken og medieoppmerksomheten rundt denne, innebærer en betydelig belastning for ham, heter det i dommen.

I tillegg til den betingede fengselsstraffen, mister 81-åringen førerkortet for en periode på 3 år og må betale 4.000 kroner i sakskostnader.

