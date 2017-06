Norwegian-pilotene takket nei til firedobbel lønn

Tilbudet ble formidlet Norwegian Pilot Union (NPU) sist fredag, ifølge Dagens Næringsliv.

Tilbudet skulle gjelde umiddelbart og bidra til å løse flyselskapets pilotmangel, som førte til mange kanselleringer i helgen og mandag. Den doble overtiden ville utgjøre fire ganger vanlig lønn.

Pilotene fikk imidlertid aldri muligheten til å vurdere tilbudet. NPU satt foten ned og nektet å godta en kortsiktig, gunstig avtale.

– Hvis det kommer tilbud av denne typen, er det en del av kollektivavtalen, og det skal forhandles om på vanlig måte, sier leder i NPU, Halvor Vatnar, til avisen. Han understreker at tilbudet har kommet fordi selskapet i utgangspunktet ikke har nok faste piloter i utgangspunktet.

Han mener videre at store overtidslønninger ikke skal avgjøre om pilotene skal jobbe.

– Noen kan si ja til en vakt når de egentlig er slitne. I denne jobben må vi være på alerten hele tiden, sier Vatnar.

Selskapet har ikke villet kommentere detaljene rundt tilbudet avisen har fått innsyn i.

Norwegian har for andre sommer på rad hatt store problemer med å dekke alle oppsatte avganger med fly og personell. Årets problemer bunner i at selskapet har regnet med at pilotene ville være villige til å selge fridagene sine og at leveringen av en ny flymodell fra Boeing-fabrikken er forsinket.

(©NTB)