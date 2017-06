Norwegian-kanselleringene fortsetter mandag

Etter en helg med store avvik Norwegians reiseplan, som har ført til at nordmenn har blitt sittende på flyplasser i utlandet eller gått glipp av ferieturer, fortsetter kanselleringene mandag. Klokken 14 er 18 flyginger kansellert. Av dem skulle to flyginger gått fra Oslo, mens åtte skulle gått fra København, skriver Aftenposten. Flygningene fra Oslo skulle ha gått til København og Krakow.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å operere i henhold til ruteplanen, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter siden vi også har noen følgeforsinkelser fra helgen, skrev presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian i en epost til NTB mandag.

Flere hundre passasjerer ble rammet av forsinkelsene i løpet av helgen. Grunnen til kanselleringene skal være problemer med å skaffe personell, samt noen tekniske problemer.

– Dårlig planlegging

Ifølge leder i Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar, baserer flyselskapet seg på for høyt nivå av overtidsjobbing blant de ansatte, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er åpenbart at selskapet ikke har planlagt sommeren godt nok.

Ifølge avisen har Norwegian de siste dagene hatt problemer med å få pilotene til å akseptere at selskapet kjøper feriedagene deres.

Norwegian har møtt målet om å øke grunnbemanningen med 50 nye piloter, men flere fly og avganger har gjort at bemanningstrykket er det samme. Flygesjef i Norwegian Thomas Hesthammer sier til NRK at de har leid inn flere piloter utenfra, men at de likevel er for få.

– Vi har tydeligvis ikke hentet inn nok.

Norwegian beklager

–Vi skal gjøre det vi kan for å få passasjerene fram til reisemålet, men vi opplever dessverre at det på mange ruter er veldig vanskelig å finne alternativ transport, sier Kirchhoff. Selskapet beklager overfor de berørte passasjerene.

Passasjerer som har billett til innstilte fly har rett på å få billettkostnaden refundert eller få en annen rute, ifølge Forbrukerrådet. Velger man å få en ny rute skal flyselskapet sørge for tilbud om mat og drikke i ventetiden, samt innkvartering på hotell og transport hvis overnatting blir nødvendig.

Skolekorps og fotballag berørt

Søndag ble seks flygninger fra Gardermoen innstilt. Blant dem som ble rammet, var Minde skoles musikkorps, som skulle til Berlin søndag kveld. I stedet måtte de overnatte på hotell, og mandag besluttet korpset å avlyse hele turen, melder Dagbladet.

– Vi har planlagt 60-års jubileumstur i tre år. Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned. Dette er ufattelig trist, sier dirigent Berit Skorpen til Bergensavisen.

Et annet skolekorps, Tenor fra Indre Østfold, måtte skrinlegge hele sin tur til Genève i Sveits da flygningen ble kansellert søndag morgen, skriver NRK.

Odda sitt G-14-fotballag skulle mandag morgen stått på banen i Barcelona og sunget nasjonalsagen. I stedet satt de ved Sola lufthavn i Stavanger grunnet et kansellert fly søndag kveld, skriver NRK.

– Det er dumt at vi mister åpningsfesten og en av kampene, sier fotballspiller Aksel Folkvord Traa (13).

I fjor måtte Norwegian kansellere 18 flygninger den første helgen i juli. Til sammen ble mellom 4.000 og 5.000 passasjerer rammet.

(©NTB)