Nok en amfetaminsmugler dømt i Rogaland

Amfetaminsmuglerne betegnes som del av et nettverk, ifølge Stavanger Aftenblad. Dommen i Jæren tingrett, den tredje av sitt slag i juni, lyder 3 år og 10 måneders fengsel for innføring av minst 5 kilo amfetamin.

De to andre sakene ble behandlet av Jæren tingrett 10. juni. Da ble to østeuropeiske menn i 30-årene dømt til seks års ubetinget fengsel for ved to anledninger å ha innført til sammen 9,7 kilo amfetamin. Amfetaminet ble smuglet til Norge med ferge mellom Kiel og Oslo, og Hirtshals og Risavika utenfor Stavanger.

Den 34 år gamle mannen fra Sandnes handlet på oppdrag fra en person i Tyskland og kjørte til Nederland for å hente stoffet. Da mannen vendte hjem til Norge, var amfetaminet gjemt i flere hulrom i leiebilen han disponerte. Han tok seg inn til Norge med fergen fra Hirtshals til Risavika.

Mannen erkjente straffskyld for innførselen allerede i det første politiavhøret.

