Nobelkomiteen: Liu har stående invitasjon til å komme til Norge

Fredsprisvinneren fra 2010 har fått påvist uhelbredelig leverkreft og er prøveløslatt og innlagt på sykehus.

–Komiteen er glad for at Liu Xiaobo omsider er ute av fangenskap, men beklager samtidig på det sterkeste at det måtte alvorlig sykdom til før kinesiske myndigheter gikk med på å løslate ham, skriver nobelkomiteen i en pressemelding.

Komiteen håper at den kinesiske presidenten gis mulighet til å få best mulig behandling for sykdommen, enten i Kina eller utlandet.

–Komiteen vil minne om at Liu Xiaobo har en stående invitasjon til å komme til Oslo for å motta vår hyllest. På grunn av fangenskapet fikk han jo ikke være til stede under prisutdelingsseremonien i 2010, da hans stol i Oslo rådhus sto tom.