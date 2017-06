Nobelkomiteen: – Liu burde aldri vært fengslet

Den Norske Nobelkomite mener Liu aldri burde vært fengslet og at han i realiteten ble dømt for å ha utøvd sin ytringsfrihet.

– Liu Xiaobo har ført en utrettelig kamp for demokrati og menneskerettigheter i Kina og har allerede måttet betale en høy pris for sitt uredde engasjement, skriver komiteen i en uttalelse.

Her understrekes det at Liu må få best mulig behandling for sykdommen sin. Mandag opplyste Lius advokat Mo Shaoping at demokratiforkjemperen har fått uhelbredelig leverkreft og at han er løslatt fra fengsel.

61-åringen fikk diagnosen 23. mai år og han behandles på et sykehus i Shenyang. Opplysningene er ikke bekreftet av kinesiske myndigheter, og en talsmann for landets utenriksdepartementet sier til nyhetsbyrået AP at han ikke kjenner til den siste utviklingen i saken.

Inngitt avtale

Liu ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for demokrati i Kina.

Han har sittet fengslet i Jinzhou i den nordøstlige delen av landet. Liu ble dømt til elleve års fengsel, og han hadde om lag tre år igjen å sone.

I 2010 ble Liu tildelt Nobels fredspris. Han fikk ikke reise ut av landet for å motta prisen, og stolen hans sto tom under fredsprisutdelingen i Oslo rådhus.

Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen og frøs forbindelsene til Norge. Først i fjor bedret forholdet seg, og kontakten mellom landene på regjeringsnivå ble gjenopptatt.

Bakgrunnen for den politiske tilnærmingen var en felles uttalelse fra landenes regjeringer hvor det ble fastslått at Norge ikke skal støtte handlinger som undergraver Kinas interesser. I mai i år reiste statsminister Erna Solberg (H) på besøk til Kina.

– Dyster bakgrunn

Geir Lundestad, som var direktør for Nobelinstituttet da Liu mottok prisen, er glad for at demokratiforkjemperen nå er løslatt.

– Men det skjer jo på dystrest mulige bakgrunn, i og med at han har fått uhelbredelig kreft, sier Lundestad til NTB.

Han er usikker på om Liu noen gang vil få motta nobelprisen personlig, og sier det viktigste nå er at han får god medisinsk behandling.

– I tillegg kommer hans kones vanskelige situasjon. Hun har sittet i husarrest i flere år uten å ha vært dømt for noe som helst.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International håper Liu får leve den siste delen av livet som en fri mann.

–Dette er et supertrist neste – og sannsynligvis siste – kapittel i denne triste fortellingen, sier Gerald Folkvord i Amnesty til NTB.

– Fortsatt like fortjent

I desember i fjor sa daværende leder av Nobelkomiteen, nå avdøde Kaci Kullmann Five, at fredsprisen til Liu var like fortjent som i 2010.

– Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sa Five.

Mandag minner Nobelkomiteen om at Liu fortsatt har en stående invitasjon til å komme til Norge for å motta komiteens hyllest.

Den kinesiske menneskerettsaktivisten Zhang Xuezhong mener Lius sykdom er et tilbakeslag for Kinas demokratibevegelse.

– Mange mennesker hadde med rette høye forhåpninger til ham, sier Zhang.