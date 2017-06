Bondelaget vil ta ut enda flere ulv

– For å få en ulvestamme som er i tråd med det vedtatte ulveforliket, mener vi det er rom for å ta ut flere ulv. Dette er helt nødvendig for å få kontroll med den norske ulvestammen som ifølge Rovdata har vokst med 19 prosent det siste året, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Han sier forklaringen på den store veksten er den avlyste ulvejakten som ble stoppet av klima- og miljøminister Vidar Helgesen før jul i fjor.

Nemndene vedtok mandag å ta ut Slettåsflokken i Trysil, i tillegg til Julussa- og Osdalsflokken. Bondelaget understreker at Slettåsflokken har forvoldt mye lidelse for dyr og påført mennesker store belastninger.

– Rovviltnemndenes vedtak er en direkte oppfølging av Stortingets ulvepolitikk. Dette er et forsiktig uttak og vi forventer at uttaket blir gjennomført, sier Frogner.

Han får støtte fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som sier deres mål om å ikke ha ynglende ulv i Norge er langt unna.

– Dette er et forsiktig uttak og vi forventer at uttaket blir gjennomført. Ulveforliket er tydelige på at det skal være beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen. For å få til det må man ha kontroll på en stadig voksende ulvestamme både innenfor og utenfor ulvesonene, og mulighet for uttak av ulv, sier Furuberg.

