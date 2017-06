Kiosk ranet i Oslo

De to mennene løp ned Frydenlundgata etter at de hadde ranet kiosken. Ingen personer ble skadd under ranet, opplyser Oslo-politiet på Twitter.

– Så vidt jeg vet, fikk de ikke med seg noe utbytte fra ranet, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Ranerne skal være i alderen 17–19 år, og begge er lyse i huden. Den ene hadde på seg en beige bukse, caps og solbriller. Den andre var iført en grå hettegenser og lyse jeans. Politiet har så langt ingen formening om hvem de er.

