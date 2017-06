Håkan Hellström avlyser Oslo-konserten søndag

Avlysningen ble kjent søndag formiddag, dagen etter at svensken spilte i Bergen.

– Vi har møtt våre overmakter. Doctor says no. Dessverre må konserten i Vigelandsparken avlyses på grunn av sykdom, skriver Hellström selv i en uttalelse via plateselskapet Woah Dad.

Alle som har kjøpt billetter til konserten, får pengene tilbake der de er kjøpt.

Bergens Tidendes anmelder ga konserten i Grieghallen lørdag full pott – seks av seks mulige hjerter. "Glem kong Karl Gustaf, dronning Silvia, prinsesse Victoria, Madeleine og prins Carl Philip. Den nye ubestridte svenskekongen heter Håkan Hellstrøm og kommer fra Göteborg", het det.

