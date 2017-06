Utvalg vil ha hardere straff for innsidelekkasjer

Dersom forslagene fra Verdipapirlovutvalget blir gjennomført kan slike lovbrudd som før ble straffet med ett års fengsel, i fremtiden gi fire års fengsel, skriver Dagens Næringsliv.

Utvalget, ledet av jussprofessor og advokat Filip Truyen, leverte sin innstilling til Finansdepartementet fredag. Det har sett på regler og straff knyttet til markedsmisbruk, inkludert innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Truyen mener sanksjonssystemet vil bli mer effektivt når man innlemmer EUs regelverk i norsk lovgiving.

Den økte strafferammen er ment å ramme handlinger av samme karakter som innsidehandel, typisk der det lekkes til en investor som dermed utsetter et planlagt salg i påvente av positiv informasjon.

– Dette kan ha samme skadepotensial for markedet som innsidehandel og markedsmanipulasjon, sier utvalgslederen.

– Det vi ønsker å signalisere er at én ting er å handle på innsideinformasjon, men det å misbruke den informasjonen gjennom å spre det, er like alvorlig, sier professoren og legger til at lovbestemmelsen kan få større bruk enn man har sett til nå.

(©NTB)