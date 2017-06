Politiet løslater bilbrann-siktet 20-åring

Mannen er siktet for grovt skadeverk, men har i avhør lørdag nektet for å ha hatt noe med bilbranner å gjøre og erkjenner ikke straffskyld. Han vil ikke bli framstilt for varetektsfengsling, men har fortsatt formelt status som siktet i saken.

– Av hensyn til etterforskningen vil jeg ikke kommentere hvordan vi vurderer mistankegrunnlaget mot ham, sier vakthavende politiadvokat Line Borgen i Oslo politidistrikt til NTB.

Knyttes ikke til andre branner

Mannen som er i begynnelsen av 20-årene, har tilhørighet til området der noen av brannene har vært, sier politioverbetjent Rune Skjold ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning.

– Han har utenlandsk bakgrunn, men er norsk statsborger, tilføyer Skjold.

Ifølge politiet ble mannen pågrepet på bakgrunn av konkrete spor i saken. Politiet etterforsker flere bilbranner i hovedstaden den siste tiden.

– Det er ikke noe som tilsier at han kan knyttes til de andre brannene, men vi kan ikke utelukke det, forteller Skjold.

17 bilbranner

Til sammen fire biler ble skadd i to forskjellige branner på Vestli natt til 9. juni i år. På grunn av etterforskningen ønsker politiet foreløpig ikke å tidfeste eller si noe mer konkret om brannen mannen er siktet for.

Hittil i år har det vært 17 bilbranner i østlige områder av Oslo, som Tøyen, Høybråten, Mortensrud, Vestli, Stovner og Furuset. Bare den siste uka er elleve biler skadd i brann.