Forhandlingene i jordbruket fortsetter mandag

– Målet for alle parter er å komme til enighet så raskt som mulig, sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag til NTB.

Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer. Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner. Stortingets øvrige partier ønsket å gi bøndene enda mer i budsjettstøtte neste år, men fikk altså flertallet mot seg.

– Vi forhandler nå om fordelingen innenfor rammen som stortingsflertallet fastsatte, sier Boeck Jakobsen.

(©NTB)