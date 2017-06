Ap: Regjeringen etterlater milliardregning innen beredskap

– Erna Solberg gikk til valg med løfter om handlekraft innen beredskap. Fire år etter har vi fasiten. Det er en milliardregning som venter på neste regjering, sier Tajik til TV 2.

Etablering av et nasjonalt beredskapssenter samt betaling for politihelikoptre, regionale treningssentre for politiet og et eget senter for IKT-kriminalitet er eksemplene Ap-nestlederen trekker fram i intervjuet.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) fnyser av kritikken fra Ap.

– Regjeringen kommer sannsynligvis til å fortsette uansett, og overlater i så fall en regning til seg selv. Men Ap burde være tilbakeholden med å kritisere oss. Arbeiderpartiet leverte overhodet ikke gjennom sine åtte år i regjering, sier han.

(©NTB)