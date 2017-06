Skam-Sana: – Det har vært en utrolig reise

Fredag møtte skuespillerne fra suksesserien pressen i Oslo, dagen før siste episode sendes på NRK. Hele seansen startet med tonene av Robyn og Röyksopps låt "None of Dem" og fotografering på den gule løperen.

– Det er veldig rart og leit, men jeg tror også at vi er klare for å gå videre. Men det har vært en utrolig reise, og et eventyr å være med på, sier Iman Meskini, som har spilt Sana.

Sana har vært hovedpersonen i Skams fjerde og siste sesong, og Meskini sier hun er veldig takknemlig for å ha fått muligheten til å tolke karakteren.

– Jeg synes det viktigste å få fram i sesongen har vært å vise at uansett hvem du er, hvordan du ser ut, hva du har på deg eller hvor du kommer fra, så er du et helt normalt menneske med helt normale menneskelige problemer, sier hun til NTB.

Nå venter ett år i militæret for Meskini, men hun røper at hun også har noen prosjekter på gang.

"Yousana"

Seerne har i løpet av fjerde sesong kunnet følge hvordan forholdet mellom Sana og Yousef, spilt av Cengiz Al, har utviklet seg. Fansen har døpt de to "Yousana", men Meskini vil ikke avsløre noe mer om hva som skjer mellom de to karakterene.

– Man får bare vente og se, smiler Meskini.

Heller ikke Al røper om det skjer noe mer mellom karakterene i siste episode.

– Jeg kan ikke gi noen tips. Dere får bare glede dere til episoden kommer, sier Al.

Et annet forhold som tok fansen med storm, var sesong tres kjærlighetshistorie mellom Even, spilt av Henrik Holm, og sesongens hovedperson Isak (Tarjei Sandvik Moe).

Holm sier det ikke har gått helt opp for ham ennå at serien er slutt.

– Det er en bittersøt følelse. Det har lært meg så mye, men samtidig vil jeg ikke at det skal slutte, sier Holm.

– Kanskje den viktigste sesongen

– Even er en så kompleks rollefigur at han gjerne skulle hatt sin egen sesong. Nå blir det ikke flere sesonger. Men jeg føler fremdeles at det er mye Even kunne fortalt og mye han kunne lært andre gjennom sin historie. Så selvfølgelig, jeg kunne sikkert ha spilt den rollen i flere år, sier skuespilleren. Han mener fjerde sesong kanskje har vært den aller viktigste.

Holm sier det er fordi det er viktig å informere om hvordan religion fungerer, og hvordan religiøse snakker sammen.

– Jeg synes det har vært så mange gode og fine samtaler mellom Yousef og Sana, sier Holm, og forteller at han selv har lært mye underveis.

– Skulle gjerne hatt egen sesong

Vennskap har vært en rød tråd gjennom alle seriens sesonger, men også kjærlighet, overgrep, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser og religion er temaer som har preget episodene.

Skam startet i september 2015 med karakteren Eva (Lisa Teige) som hovedperson, før karakteren Noora, spilt av Josefine Frida Pettersen, overtok i sesong to.

Pettersen selv synes den siste sesongen var en viktig og nydelig måte å avslutte på.

Mot slutten av siste sesong gjorde også Thomas Hayes, som spilte William i første og andre sesong, et comeback. Kjærlighetshistorien mellom Noora og William fanget også mange seere, og Pettersen sier det var kjempefint at Hayes gjorde en ny opptreden.

– Jeg ble veldig glad da det skjedde. Jeg husker jeg leste manus og ble helt rørt på Nooras vegne, sier Pettersen.

(©NTB)