Regjeringen lyser ut ny avtale for allmennkringkasting

Det er TV 2 som har lisensen for kommersiell allmennkringkasting i dag, men kanalen søkte ikke om ny lisens fordi det ikke fulgte med noen statsstøtte.

I avtalen som lyses ut fredag går det fram at staten vil kompensere for nettkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.

– Myndighetene har i en årrekke lagt til rette for kommersiell allmennkringkasting, men virkemidlene vi har brukt har vært utdaterte og har ikke lenger like stor verdi. Behovet er ikke noe mindre av den grunn. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

(©NTB)