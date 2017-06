Jensen "lanserte" 16 år gammelt Frp-forslag

– Vi lanserer nå ideen om å kunne opprette det (asylmottak i utlandet, red.anm.). Det betyr at vi må forhandle med andre land for å kunne opprette disse mottakene og løse alle de praktiske spørsmålene, sa Jensen i et intervju med NRK som ble sendt på Dagsrevyen fredag kveld.

Svaret kom på spørsmålet om hvem som skal drifte asylmottakene. Frp-forslaget var ett av flere som ble presentert under partiets oppsummerende pressekonferanse tidligere fredag.

Et kjapt søk i mediearkivet Retriever viser at Frp gjentatte ganger og over flere år har fremmet forslag om å opprette asylmottak i utlandet. Allerede i 2001, under et debattmøte i Oslo, tok daværende partileder Carl I. Hagen til orde for å opprette norske asylmottak i Asia, Afrika og de baltiske landene, som radiokanalen P4 kunne melde.

Siv Jensen sier til NTB at forslaget nå lanseres i en pakke mot terror og at det er dette som er nytt.

– Flere hendelser det siste året forteller om behov for tøffere tiltak for å gjøre Norge tryggere. Asylsystemet kan utnyttes, og vi må ha kontroll med hvem som kommer til landet. Derfor vil vi opprette asylmottak i utlandet slik at dem som kommer til Norge er sjekket før de ankommer, sier Jensen.

