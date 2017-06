Det var tre personer i en RIB som hadde fått motorstopp etter at den hadde flyttet seg for Bastø-ferja, opplyser politiet i Vestfold. En skøyte kjørte inn i RIB-en, og det ble såpass store skader i skroget at denne båten måtte taues inn til brygga i havna.

Ingen personer ble skadd.

