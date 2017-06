17-åring dømt for uaktsomhet etter dødsulykke med traktor

"Dødsfallet var en kombinasjon av flere uheldige forhold, og ikke noe tiltalte burde innsett kunne bli følgene av traktorturen" heter det blant annet i dommen fra Jæren tingrett, skriver Stavanger Aftenblad.

17-åringen blir likevel dømt for brudd på veitrafikkloven ettersom retten mener at tiltaltes kjøring var uaktsom.

"Retten viser til at tiltalte tok med to passasjerer i traktoren selv om han visste at den bare var registrert for én person. Retten viser videre til at det var mulig for tiltalte å foreta en kontrollert sving i det aktuelle krysset om han hadde kjørt med lavere fart og/eller plassert traktoren bedre i veibanen", heter det i dommen.

Det var lørdag 2. juli i fjor at den tragiske ulykken skjedde. Både tiltalte og retten er enige i at han hadde for stor fart i svingen. Han mistet kontrollen og traktoren kjørte tvers over motgående kjørefelt, opp på fortauet og delvis inn på gresset. Da traktoren stanset, hadde en av de tre som satt i førerhytta, den 17 år gamle jenta, ramlet ut.

Hun ble erklært død på stedet av ambulansepersonell som ankom få minutter senere.

(©NTB)