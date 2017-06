Videre nedover på Oslo Børs

Blant de ti mest omsatte selskapene var det bare Yara International (+0,6) og Schibsteds A-aksje (+0,5) som hadde en positiv utvikling.

Nedover gikk det for blant andre DNB (-2,6), Statoil (-0,9), Subsea 7 (-4,4), Marine Harvest (-0,1), Telenor (-0,7) og Norsk Hydro (-0,5).

Siden tirsdag har hovedindeksen gått nedover, og den siste uka har den falt drøyt 2 prosent.

Utenom hovedindeksen er Bergen Group den store taperen, med et fall på hele 43 prosent. Selskapet opplyste torsdag ettermiddag at det er blitt gjort kjent med at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har som intensjon å tildele ny vedlikeholdsavtale på fregattene til en annen leverandør. Den store vinneren var Norske Skog, som hadde en oppgang på drøyt 25 prosent. Hittil i år har imidlertid aksjen falt 70 prosent.

Ved de toneangivende børsene ute i Europa var det ikke de store utslagene torsdag. I Frankfurt lå DAX 30-indeksen uendret, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London svekket seg henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent.

Oljeprisen er på vei oppover etter å ha falt til sitt laveste nivå på sju måneder tidligere i uka. Nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 45,49 dollar fatet.

(©NTB)