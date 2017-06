Tysfjord kommune frifunnet i søksmål fra overgrepsoffer

Kvinnen saksøkte Tysfjord kommune for 8,2 millioner kroner fordi hun hevder seg utsatt for psykiske skader i oppveksten, som følge av overgrep og omsorgssvikt, skriver VG.

Ofoten tingrett konkluderer med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.

Kvinnen sto i fjor fram i VG og fortalte om seksuelle overgrep over flere tiår i det lulesamiske miljøet i Tysfjord i Nordland.

