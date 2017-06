Stortingets kirkekomité begravet

Torsdag besluttet Stortinget, uten protester, at det ikke lenger skal være noen komité med ordet kirke i navnet, melder Vårt Land.

Fra neste periode skal saker som handler om kirke-, tros- og livssynssamfunn behandles av familie- og kulturkomiteen. Saksfeltet flyttes over fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Men da er det også over og ut for ordet «kirke» i komiténavnet.

En oversikt som Odd Harald Kvammen ved Stortingets arkiv har formidlet til Vårt Land, viser at den første Kirke- og undervisningskomiteen ble oppnevnt i 1815–16. Fra midt på 1800-tallet het komiteen kort og godt Kirkekomiteen, før den i 1919 ble til Kirke- og skolekomiteen. Fra da av var altså kirkeansvaret koblet til undervisningsfeltet.

– Rekken av kirkekomiteer har vært uavbrutt helt fram til nå, sier Kvammen.

