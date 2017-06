Sju skadd i frontkollisjon i Ullensaker

En 18 år gammel kvinne og ei 12 år gammel jente er kritisk skadd og fem andre personer ble lettere skadd. Politiet opplyste klokka 23 onsdag kveld at tilstanden til kvinnen og jenta, som satt i samme bil, fortsatt karakteriseres som kritisk, skriver Romerikes Blad.

De to ble fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus i Oslo, mens de fem andre ble kjørt med ambulanse til Ahus i Lørenskog for undersøkelse. Blant dem er to barn på henholdsvis 7 og 10 år.

I alt tre biler var involvert i kollisjonen som nødetatene fikk melding om klokka 18.49. 12 minutter senere var den første politipatruljen på stedet.

– Det er for tidlig å si noe nærmere om årsaken til ulykken, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

De har likevel en foreløpig teori om at ulykken skal ha skjedd som følge av en påkjørsel bakfra, hvorpå en av bilene skal ha kommet over i motgående felt og frontkollidert med en tredje bil.

Teknikere fra politiet har gjort undersøkelser på stedet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen ble varslet.

Trafikkulykken skjedde på Trondheimsvegen ved Nygård. Veien ble stengt, men åpnet igjen i 22-tiden.

