Senterpartiet stuper i ny måling

11,3 prosent er likevel nesten en dobling fra valget i 2013, men partiet er igjen mindre enn Frp, som får 11,6 prosent, fram 0,6 prosentpoeng.

Tallene fra målingen i Dagens Næringsliv vekker imidlertid ikke nevneverdig bekymring hos partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Enkeltmålinger går opp og ned. Men gjennomsnittet av målingene for juni gir Sp 12 prosent. Det er det høyeste siden EU-kampen i 1993, sier han.

Valgforsker Bernt Aardal mener det skal mye til for at Sp ikke gjør et godt valg i år. Han peker også på at oppslutningen om Sp spriker veldig mellom de ulike målingene.

Også Arbeiderpartiet faller på målingen, riktignok kun med 0,6 prosentpoeng til 30,3 prosent. Alle de andre partiene på denne målingen går fram, og SV holder seg fortsatt så vidt over sperregrensen med 4,3 prosents oppslutning, uendret fra den forrige målingen utført for DN av Sentio.

Høyre ligger omtrent på stedet hvil med en framgang på marginale 0,1 prosentpoeng og har en oppslutning på 24,2 prosent. Samarbeidspartiene til regjeringen går begge fram. KrF med 1 prosentpoeng til 4,8 prosent, mens Venstre fremdeles ligger under sperregrensen med 3,6 prosents oppslutning og 0,4 prosentpoengs framgang.

Mandatfordelingen gir SV, Sp og Ap 87 mandater på Stortinget, to mer enn det som kreves for flertall.

Målingen er basert på 1.000 intervjuer mellom 20. og 26. juni.

Resultatene er som følger (endring fra mai parentes): Ap 30,3 (-0,6), Høyre 24,2 (+0,1), Frp 11,6 (+0,6), KrF 4,8 (+1), Sp 11,6 (-4), SV 4,3 (-), Venstre 3,6 (+0,4), MDG 3,9 (+0,8) og Rødt 3,3 (+0,5).

Feilmarginen på målingen er på mellom 1,2 og 3,4 prosentpoeng.

(©NTB)