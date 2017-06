Retten betegner dobbeltdrapet i Kirkenes som rene henrettelser

Dommen falt i Øst-Finnmark tingrett torsdag og er i tråd med aktors påstand. 59 år gamle Bengt Ronald Hansen anket dommen på stedet, melder NRK.

37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.

Ut fra tekniske undersøkelser mener retten at tolvåringen ble skutt først, og i dommen beskrives det hvordan naboer hørte moren skrek i panikk og dødsangst før hun selv ble skutt.

– Drapene må betegnes som rene henrettelser da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter, og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i dommen.

Krystallglass

Aktor, Torstein Lindquister, betegnet drapene som svært brutale og grusomme da han holdt sin prosedyre i retten i forrige uke. Han påpekte at de var utløst av en bagatell.

Hansen har forklart at han ville ut av ekteskapet og ba kona om å flytte ut.

Drapene skjedde dagen før Pimsiri Songngam og sønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet. Hansen ble trigget da han oppdaget at kona ville ta med seg krystallglass som hadde tilhørt hans mor. Han forklarte at han natten etter hentet den halvautomatiske hagla si og gikk til rommet der kona og stesønnen sov. Han har forklart at han ladet hagla helt automatisk uten å tenke og at han bare ville skremme kona. Det fester retten imidlertid ingen lit til.

Tingretten utelukker fullstendig at Hansen ikke var bevisst på hva han gjorde da han ladet hagla. Retten finner det bevist at han med forsett tok med seg en skarpladet hagle inn på rommet og drepte begge to.

Spillegjeld

Pimsiri Songngam kom til Norge i 2013, og paret giftet seg samme år. Samlivet deres hadde vært konfliktfylt de siste par årene. Ifølge dommen hadde 59-åringen 2 millioner kroner i spillegjeld og en anstrengt økonomi etter at han mistet jobben da gruveselskapet Syd-Varanger gikk konkurs. Han irriterte seg over at hun satte det hun tjente inn på en sparekonto og ikke bidro til fellesutgifter. Mens hun var misfornøyd med hans alkoholmisbruk og at han ikke var i jobb.

Hansen har innrømmet at det må ha vært han som begikk drapene, men han har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt.

Han fikk selv store skader da han rettet hagla mot seg selv.

Ba om strafferabatt

59-åringens forsvarer hadde bedt om straffereduksjon fordi han selv hadde bidratt til å opplyse saken ved å fortelle om hva som skjedde før drapene. Retten avviser dette blankt og mener han har forklart seg slik at han forsøker å fraskrive seg ansvaret for drapene.

Forsvareren har også anført at Hansens alder bør føre til en straffereduksjon da han vil være en gammel mann før straffen er ferdig sonet. I tillegg ble det bedt om straffereduksjon fordi han selv ble alvorlig skadd.

Øst-Finnmark tingrett avviser begge disse punktene og påpeker at Hansen selv påførte seg skadene.

Tingretten finner ingen formildende omstendigheter.

59-åringen er dømt til å betale oppreisning på 200.000 kroner til to slektninger, samt drøyt 100.000 kroner i erstatning til den drepte konas mor.