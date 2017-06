Oljeprisen under 45 dollar

Onsdag kveld falt prisen på nordsjøolje med nesten to dollar. I spotmarkedet ble et fat nordsjøolje handlet for 44,34 dollar fatet, noe som er det laveste nivået siden 8. august i fjor.

Torsdag formiddag handles ett oljefat for 44,75 dollar.

Prisene falt etter at det tirsdag kom tall fra Libya som viste en overraskende sterk produksjon fra det krigsherjede landet.

(©NTB)