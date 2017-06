Kraftig fall i nyboligsalget

De siste to månedene har det blitt solgt 2.567 nye boliger. Samtidig har antallet usolgte boliger økt med drøyt 1.000, viser den ferske rapporten Econ Nye Boliger fra Samfunnsøkonomisk analyse, skriver E24.

Salget har dessuten falt 3 prosent fra forrige tomånedersperiode. Econs statistikk omfatter totalt 35.681 boliger fordelt på 1.327 prosjekter.

– Vi ser at salget har falt klart. Men det er viktig å ha med seg at det faller fra et veldig høyt nivå. Nå ligger salget mer på normale nivåer, sier Andreas Benedictow, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse, til E24.

I juni var 11.197 nye boliger usolgte. Beholdningen usolgte boliger har dermed økt med drøyt 1.000 siden april.

– Den veldig høye etterspørselen i fjor møtes av at det legges ut mange nye boliger nå. Samtidig har sentimentet i markedet snudd litt, så etterspørselen har blitt lavere, sier sjeføkonomen.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boliger i statistikken er 50.300 kroner. I Oslo er prisen 79.800 kroner per kvadratmeter ny bolig.

