Isaksen vil ha flere ansatte og mer kompetanse i barnehagen

– Vi foreldre vet at de ansatte er det viktigste i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten.

Regjeringen vil nå ha flere ansatte per barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager.

– Vi foreslår en skjerpet pedagognorm og en innføring av en nasjonal bemanningsnorm, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen vil innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn per voksen skal bli lavere. I tillegg vil de altså skjerpe kravene til ansatte med fagkompetanse.

Dersom Isaksen får det som han vil, kommer forslaget til å tre i kraft fra 1. august neste år. Men han forventer at barnehagene begynner å ansette flere folk med en gang.

– Det blir gitt 413 millioner kroner i året for å sørge for å øke kvaliteten i barnehagene. Men allerede i år vil det bli gitt 172 millioner. Vi starter med utbetalinger til kommunene til høsten, fordi vi forventer at de allerede nå begynner å ansette flere voksne i barnehagene, sier han.

