Gangbro kollapset i Lørenskog

Ifølge politiet har sjåføren av lastebilen hatt kranen litt for høyt, slik at den har kollidert med broen. Gangbroen har kollapset som følge av dette, og flere meter av den har falt ned på bakken. Føreren av lastebilen har unngått personskader.

– Vitner på steder skal ikke ha observert mennesker på broen da ulykken skjedde. Vi har nå søkt bistand fra Oslo, som vil søke under og ved broen med hunder, sier Per Stenslet, operasjonsleder ved Romerike politidistrikt, til NTB.

Like før klokken 21.30 melder politiet at det ikke er gjort funn under broen, og at ingenting tyder på at noen er skadd.

Politiet fikk melding om ulykken 20.40. Stenslet legger til at dette er en mye brukt gangbro, ettersom Bjørndalsveien leder inn til et boligfelt. Veien er nå sperret fullstendig av og vil være det i en god stund fremover, opplyser Stenslet.

Vitner TV 2 har snakket med, forteller at de hørte en høy lyd da traileren traff broen.

– Vi satt på en veranda og spiste middag, så hørte vi et smell, sier en person på stedet.

(©NTB)