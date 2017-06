Aktor ber om elleve års fengsel for konedrap i Levanger

Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, la i Inntrøndelag tingrett ned påstand om fengsel i elleve år for den tiltalte 28-åringen, melder NRK.

28-åringen kommer fra Eritrea og hadde vært i Norge i tre år da drapet skjedde. Den 20 år gamle kona hans, Mayson Ali Bakhit Osman, hadde kommet til Norge på familiegjenforening bare åtte dager før hun ble drept.

Mannen har innrømmet at han utøvde vold mot kvinnen og at han tok kvelertak på henne, men har ikke erkjent straffskyld.

Han forklarte i retten at paret begynte å krangle fordi kona ville reise til søsteren sin ved Oslo. Ifølge mannen sa han at hun ikke kunne reise før alle dokumenter var i orden. Han har forklart at han var sint fordi kvinnen ikke ville forstå hvordan ting foregikk i Norge.

