21 års fengsel for dobbeltdrapet i Kirkenes

Dommen falt i Øst-Finnmark tingrett torsdag og er i tråd med aktors påstand.

37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept med hagle natt til 29. august i fjor.

59-åringen har forklart at han ville ut av ekteskapet og ba kona om å flytte ut.

Drapene skjedde dagen før Pimsiri Songngam og sønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet. Mannen ble trigget da han oppdaget at kona ville ta med seg krystallgjenstander som hadde tilhørt hans mor. Han forklarte at han hentet den halvautomatiske hagla si etter at han hadde kranglet med kona.

Mannen har vedgått å ha drept kona og stesønnen, men sier at han ikke husker hvordan skuddene falt.

Mannen fikk store skader selv da han rettet hagla mot seg selv samme natt.

59-åringen er dømt til å betale oppreisning på 200.000 kroner til to slektninger, samt drøyt 100.000 kroner i erstatning til den drepte konas mor, ifølge NRK.