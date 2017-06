170 nye kan miste jobben i National Oilwell Varco

Oljeserviceselskapet skriver i en pressemelding at de har besluttet at det skal gjennomføres en ny runde med nedbemanning i selskapet. Inntil 170 medarbeidere kan bli omfattet av nedbemanningen.

Tidligere i vår sa administrerende direktør Frode Jensen til Dagens Næringsliv at det ikke var planer om ytterligere nedbemanning etter at selskapet siden oljeprisfallet har redusert staben fra over 5.000 til 1.720 ansatte i dag.

– Det som har skjedd siden vi snakket sammen sist er at ordreinngangen fortsatt er ganske svak. Og det vi varsler nå vil jo dessuten ikke få effekt før helt på slutten av året, sier Frode Jensen til avisen torsdag.

Med tre måneders oppsigelsestid, betyr det at antall ansatte i NOV i Norge vil være redusert til 1.550 i desember. Brorparten av de ansatte i selskapet holder til i Kristiansand.

