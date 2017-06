Åtte millioner biler passerte broene mellom Norge og Sverige i 2016

De åtte millioner passeringene som ble registrert i 2016, var fordelt på 90,6 prosent lette og 9,4 prosent tunge kjøretøy, skriver Svinesundsforbindelsen i en pressemelding.

Dette er trafikk registrert på den nye og den gamle Svinesundsbrua. Årsdøgnstrafikken, som er antall biler gjennomsnittlig i løpet av et døgn, er 21.928 for samme år.

Selskapet opplyser at de i 2016 hadde et driftsresultat på 153 millioner kroner, og at de forventer at gjelden deres vil være nedbetalt i 2021.

(©NTB)