Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner

– Vi ser selvfølgelig svært alvorlig på dette. Alle tilgjengelige enheter har vært i aksjon i løpet av natten, inkludert politihelikopteret. Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk først melding om at to biler brant i Micheletveien på Furuset 25 minutter over midnatt natt til onsdag. De neste bilbrannene ble meldt inn til politiet klokken 2.48. Totalt seks biler sto da i brann i Herslebs gate i bydelen Gamle Oslo. Ifølge Ullsand skal det først ha brent i én bil, men flammene spredte seg til ytterligere fem biler. Det var imidlertid aldri fare for at ilden skulle spre seg til bygninger i nærheten.

– Etterforskningen fortsetter utover dagen, og vi vil kanskje kunne gi flere svar senere. Det er gjort tekniske undersøkelser på begge åstedene, og vi har søkt etter en hvit bil som et vitne så kjøre i høy hastighet etter brannen på Furuset. Vi har også avhørt en god del vitner og foretatt rundspørringer. Vi har også fått tak i overvåkingsvideoer, sier operasjonslederen.

Ber om tips

Bilbrannene i Herslebs gate skapte så mye røyk at politiet ba beboere om å holde seg innendørs og lukke vinduer. Varmeutviklingen og røyken utløste også en brannalarm på stedet. Brannvesenet hadde kontroll på bilbrannene både på Furuset og i Herslebs gate etter kort tid.

Politiet etterforsker nå om onsdagsnattens branner kan ha sammenheng med andre bilbranner i byen den siste tiden. Så sent som tirsdag brant tre biler på Mortensrud og Høybråten.

– I alle sånne saker tar vi høyde for at de kan være påsatt. Vi søker etter gjerningsmenn og biler, sier Ullsand. Han ber folk som har sett biler kjøre fra området i Herslebs gate mellom klokka 2.30 og 2.50 natt til onsdag, om å ta kontakt.

Et vitne har forklart at det som muligens var en hvit BMW kjørte fra brannstedet på Furuset i stor fart. Politiet søkte etter denne bilen, men uten å finne den i løpet av natten. Alle bilene som sto i brann, blir tauet inn for nærmere kriminaltekniske undersøkelser.

Tre bilbranner tirsdag

Politiet vet ennå ikke med sikkerhet om bilene som sto i brann på Mortensrud og Høybråten natt til tirsdag, var påtent, men ser de to brannene i sammenheng. Ingen er så langt pågrepet etter tirsdagens bilbranner.

– Sakene etterforskes som enkeltstående hendelser, men ses i sammenheng grunnet nærhet og at begge er bilbranner. Vi vet ennå ikke om de er påtent, men kan ikke utelukke dette, sa seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag.

I tillegg til mange patruljer og politihelikopter har politiet også satt inn politihunder i jakten på spor etter mulige gjerningspersoner de siste to nettene.

Alle de elleve bilene som har brent de to siste døgnene, har vært tomme.

(©NTB)