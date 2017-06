Massiv utlysning av nye blokker i Barentshavet

– Oljedirektoratets analyser viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Det er derfor viktig å tilrettelegge areal for petroleumsvirksomhet i dette havområdet, sier Sissel Eriksen, direktør for leting.

Nesten halvparten av de utlyste blokkene i Barentshavet ligger nord for Norges nordligste oljefunn Wisting. Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillater petroleumsvirksomhet.

Miljøbevegelsen reagerte skarpt da olje- og energiminister Terje Søviknes annonserte utlysningene overfor NTB 13. mars i år.

