Barnevogn med baby trillet ut i vannet i Trondheim

Moren skal selv ha fått fisket babyen opp av vannet, og ifølge politiet tyder alt på at det har gått bra. Både mor og barn blir ivaretatt av helsevesenet.

– Vi fikk melding fra det vi antar er moren, og nødetatene ble sendt til stedet. Helsepersonellet har tatt hånd om barnet, og de første meldingene tyder på at alt har gått bra. Babyen skal inn til sykehus for nærmere sjekk ettersom den tross alt havnet under vann, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Foranledningen til at vognen trillet ut i vannet, er ikke kjent.

Kyvannet er et populært utfartssted i Trondheim og brukes gjerne til bading om sommeren.

