Aktor ber om ti års fengsel for dobbeltdrapstiltalt 16-åring i Kristiansand

16-åringen var 15 år gammel da Jacob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble knivdrept 5. desember i fjor. Gutten erkjente straffskyld allerede i de første politiavhørene, og han gjentok dette da rettssaken startet i Kristiansand tingrett mandag denne uken.

– I vår sak har vi forsettlig drap ganger to. Vi har to drap med hensikt. Men, vi har også drapet på Tone Ilebekk for å skjule drapet på Hassan, fastslo statsadvokat Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre onsdag formiddag, ifølge Fædrelandsvennens referat fra rettssaken.

Etter blant annet å ha vurdert bruken av forvaring, har Tallaksen altså kommet fram til at ti års fengsel er passende straff for 16-åringen. Da har han lagt til 15 prosent strafferabatt for tilståelse.

Han viste til at strafferammen er 21 år, men at den senkes til maksimalt 15 år når tiltalte er under 18 år. Da kan også minimumsstraffen settes lavere enn åtte år. Ettersom faren for gjentakelse ikke med sikkerhet kan vurderes som nærliggende og reell, mener han 16-åringen ikke bør dømmes til forvaringsstraff.

I utgangspunktet mener Tallaksen at straffen bør ligge rundt tolv års fengsel, men at elementer av planlegging og trusler om vold er skjerpende. Den detaljerte tilståelsen er imidlertid formildende og bidro til at saken raskt ble oppklart og kunne komme opp for retten.