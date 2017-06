AUF: – Håper vedtak om Utøykaia ender betent debatt

– Jeg synes det er fint at vi får en beslutning om at Utøyakaia kan brukes som et nasjonalt minnested, forhåpentligvis blir det slutten på en betent debatt som til tider har vært uverdig, sier AUF-leder Mani Hussaini til NTB.

Hussaini legger til at det har vært en forutsetning fra AUFs side at naboene skulle involveres i prosessen.

- Vi er veldig glade for at Statsbygg har tatt høyde for det og har hatt dialog og inkludert veldig mange av naboene. Vi ser i dag at veldig mange av naboene nå er positive. Det vil alltid være noen som er skeptiske, sånn er det bare, men nå håper jeg alle senker skuldrene, så vi endelig får et nasjonalt minnesmerke, sier Hussaini.

