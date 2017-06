Åtte biler brant i Oslo i natt

– Det har brent i seks biler i Herslebs gate. Alle bilene har brannskader, opplyser operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Det skal først ha brent i én bil og derfra spredde flammene seg til kjøretøyene rundt. Bilene sto inntil bebyggelse i bydelen Gamle Oslo, men det var ikke fare for at ilden skulle spre seg til bygninger.

Det pågikk etterslukking i gaten noe over klokka 3 natt til onsdag. Politiet ba beboere om å holde seg innendørs og lukke vinduer. Varmeutviklingen og røyken utløste en brannalarm på stedet, som brannvesenet opplyser at de har kontroll på.

Meldingen om brannen kom klokka 2.48. Rundt et kvarter senere hadde brannvesenet kontroll på ilden.

– I alle sånne saker tar vi høyde for at det kan være påsatt. Vi søker etter gjerningsmenn og biler. Vi vil ha tips om noen har sett biler kjøre fra stedet mellom klokka 2.30 og 2.50 i natt, sier Ullsand.

Hvit bil

Tidligere på natten, 25 minutter over midnatt, rykket nødetatene ut til Micheletveien på Furuset etter å ha mottatt melding om brann i to biler. Ikke lenge etter ble det opplyst at brannvesenet hadde slokket ilden.

– Det var to personbiler som brant. Begge er hardt skadd. Vi er på stedet nå og etterforsker om dette kan ha sammenheng med andre bilbranner i byen den siste tiden, sier Ullsand.

Et vitne har forklart at en hvit bil, muligens en BMW, ble sett kjørende fra brannstedet i stor fart. Politiet søker nå etter denne bilen. De snakker også med vitnet og andre som kan ha opplysninger om de to brannene. Begge kjøretøy blir tauet inn for å nærmere kriminaltekniske undersøkelser.

Til sammen tre biler sto i fyr i Oslo natt til tirsdag, først to på Mortensrud og deretter en på Høybråten.

Politiet vet ennå ikke om de tre bilbrannene i Oslo natt til tirsdag er påtent, men ser brannene i sammenheng. Ingen er så langt pågrepet i forbindelse med brannene.

Ses i sammenheng

– Sakene etterforskes som enkeltstående hendelser, men ses i sammenheng grunnet nærhet og at begge er bilbranner. Vi vet ennå ikke om de er påtent, men kan ikke utelukke dette, sa seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag.

Det er blitt brukt både politihunder og politihelikopter i søket etter mulige gjerningsmenn. Politiet sikret seg natt til onsdag opptak fra overvåkingskameraer og foretok rundspørring i området, mens flere politipatruljer var på utkikk etter mulige gjerningsmenn.

Bilbrannene på Mortensrud skjedde litt før klokka 3 natt til tirsdag. En stund etter at brannvesenet hadde slukket flammene, fikk politiet melding om at en bil sto i brann under E6 på Høybråten.

Alle de elleve bilene som har brent de to siste døgnene, har vært tomme.

(©NTB)