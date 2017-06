Vil etablere feministmoské i Oslo

Moskeen skal ligge sentralt i Oslo og skal hete Masjid Al-Nisa, som betyr kvinnelig moské, skriver Vårt Land.

– Jeg vil starte en feministisk moské der kvinner har like mye plass som menn. Både menn og kvinner skal få lov til å lede bønn, og alle kjønn skal kunne be i samme rom, side om side, sier initiativtaker Thee Yezen Al-Obaide til avisen.

Gjennom organisasjonen Skeiv Verden har han dannet et uformelt nettverk for homofile muslimer i Norge.

– Moskeen skal være et sted som er åpent for alle som føler at de ikke passer inn i vanlige moskeer. Kvinner, menn, transpersoner, homofile, heterofile – alle vil være velkomne, sier han.

Han mener at kvinners rolle bør være synligere, og at kvinner er en naturlig del av beslutningstaking på alle nivåer.

– Vi må gi kvinnene mikrofonen. De kan snakke for seg selv, slår Al-Obaide fast.

Han sier prosjektet er i oppstartsfasen, men han regner med å være i gang innen ett års tid.

Sist fredag åpnet en ny, åpen moské i Berlin. Her fikk blant annet kvinner og menn be side om side. Initiativtakerne i Berlin er sterkt kritisert i enkelte muslimske miljøer, og fredagens åpning var derfor under streng politibevoktning.

